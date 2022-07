W ramch festiwalu odbył się konkurs dla młodych DJ. Tegoroczny DJ CONTEST zorganizowany został przy współpracy z XONI ON AIR. Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone wraz z ostatnim dniem lutego - ich aż 105! Przesłuchując zgłoszenia jury było pod wrażeniem tego, jak wielu mamy w kraju kreatywnych DJ-ów. Zgdonie z regulaminem jury wybrało tylko 10 wykonawców najciekawszych setów, którzy przeszli do kolejnego etapu i zaprezentowali się na żywo w Studio Xoni Records. Ostateczny i najważniejszym recenzentem okazałą się publiczność internetowa, która w oparciu o prezentowane sety ze studia w trwającym przez kilka tygodniu głosowaniu wybrała najlepszych. Glosami prawie dziesięciu tysięcy internautów zwyciążcą DJ Contest Mamry Festival 2022 został IT’S NOT LEGAL, który wystąpi na Mamry festival otwierając drugi dzień koncertowy.