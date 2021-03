"Na tej diecie schudłam 22 kg, a mój mąż 14 kg" - Aplikacja dietetyczna Keto Switch, której ambasadorem jest Dorota Gardias bije rekordy popularności!

W ostatnim czasie w polskim Internecie zrobiło się bardzo głośno za sprawą bijącej rekordy popularności diety ketogenicznej Keto Switch Diet (ponad 30 000 zamówionych planów żywieniowych w pierwszych 4 miesiącach istnienia aplikacji). To obecnie jedna z najpopularniejszych platform oferujących ten rodzaj diety. Swój sukces aplikacja zawdzięcza w dużej mierze znanej w całej Polsce, pięknej dziennikarce oraz prezenterce pogody – Dorocie Gardias, ambasadorce marki Keto Switch. Czy dieta ketogeniczna Keto Switch Diet, która jest wszechobecna w sieci, na wszystkich najpopularniejszych portalach i w społeczności przewróci postrzeganie diety do góry nogami? Eksperci twierdzą, że tak.

Keto Switch Diet - Chudnij ze smakiem - "Polecam, Dorota Gardias"

Keto Switch Diet - Chudnij ze smakiem - "Polecam, Dorota Gardias"

Internet zalewa fala pozytywnych opinii o Keto Switch

Strony, fora, media społecznościowe aż huczą od pozytywnych opinii dotyczących aplikacji. Użytkowników, oprócz samych efektów odchudzania, najbardziej cieszą proste w przygotowaniu przepisy i pyszne dania dostosowane do preferencji żywieniowych. Ponadto doceniana jest praktyczność aplikacji oraz możliwość aktywacji pakietu treningowego mającego na celu przyspieszenie efektów.

Historia sukcesu Pani Agnieszki oraz jej męża zachwyca

Co jednak najważniejsze – w sieci jest pełno wiadomości od osób, które skutecznie schudły z Keto Switch Diet. Obszerną opinię napisała Pani Agnieszka, jedna z pierwszych klientek Keto Switch Diet, oto jej wiadomość:

"Myślałam, że już zawsze będę gruba. Wiele razy próbowałam schudnąć, ale restrykcje mnie po prostu przerastały. Tęskniłam za boczkiem, śledziem.. Za burgerami! Za ciastami i lodami.. I przez tą tęsknotę te kilkanaście podejść kończyło się efektem jo-jo i dodatkowymi kilogramami na wadze. Byłam załamana, wpadłam w depresję i stale tyłam…a razem ze mną mój mąż, który przecież jadł wszystko to, co przygotowywałam. Któregoś dnia pokłóciliśmy się, a on powiedział, że to się musi skończyć! Nie możemy przecież obudzić się któregoś dnia nie mogąc wstać z łóżka i zastanawiać się "co zrobić?" .

Wiedziałam, że ma rację. Zaczęłam szukać rozwiązań. Przedzierałam się przez te wszystkie metody, których używałam dotychczas i szukałam czegoś innego. Tak właśnie trafiłam na Keto Switch Diet. Poczytałam trochę o samej diecie ketogenicznej i stwierdziłam, że to jest to czego nam potrzeba! Zdecydowaliśmy się i wykupiliśmy swoje plany. Z pewnym powątpiewaniem podchodziliśmy do tego, jak to ma być skuteczne? No przecież mamy gubić tłuszcz, a nie jeść głównie tłuszcze. Jednak postanowiliśmy spróbować. To było jak ostatnia deska ratunku, skoro wszystko inne zawiodło.

Sprawdzaliśmy kolejne dni, jedliśmy, a na naszych twarzach coraz częściej pojawiały się uśmiechy, a kilogramy znikały. To było cudowne uczucie! Doskonałe samopoczucie, dużo więcej energii i chęci do działania.. Nigdy wcześniej nie jadłam tak smacznie, syto i nadal na diecie! Na tej diecie schudłam 22 kg, a mój mąż 14 kg. Nigdy nie sądziłam, że jedząc takie jedzenie można wyglądać i czuć się tak dobrze. Zajęło nam to 3,5 miesiąca bez wyrzeczeń. Wiedzieliśmy co mamy jeść, jak jeść i nie rezygnowaliśmy z przyjemności. Wspominałam o tęsknocie za ciastami i lodami? Niedawno włączyliśmy do diety KETO desery. Nie mogło być smaczniej! A co najważniejsze, odzyskaliśmy zdrowie, energię i radość z życia!"

Materiały prasowe Powyżej zdjęcie Pani Agnieszki z mężem przed dietą i po. Źródło: Materiały prasowe

Najciężej jest wykonać ten pierwszy krok

Każdy z nas ma jakiś ideał sylwetki, który chciałby osiągnąć, ale nie każdy robi cokolwiek, by tę sylwetkę zdobyć. Często czekamy, aż ktoś pokaże nam palcem sprawdzony sposób na osiągnięcie celu. Na szczęście w czasach aplikacji internetowych jest to dużo łatwiejsze i wygodniejsze. Z myślą o osobach, które chcą, ale nie wiedzą od czego zacząć, powstała aplikacja Keto Switch, która pokazuje, co jeść i ile jeść każdego dnia, aby najszybciej i najprzyjemniej osiągnąć swój cel. Według wielu użytkowników ta dieta wręcz uzależnia.

Dla osób zainteresowanych spersonalizowanym planem ketogenicznym Keto Switch zostawiamy link, gdzie w 6 krokach można wygenerować i odebrać swój indywidualny jadłospis: