Nadchodzi era postfestiwalowa

Samo nawiązanie do astronomii jest dla mnie kluczowe: Kujawy i Pomorze to przecież region niezwykle zasłużony w tej dziedzinie. Kopernik, sieć astrobaz, obszary ciemnego nieba, dzięki którym możemy patrzeć w gwiazdy. Dla artystów to wspaniała inspiracja, a dla województwa - świetny sposób na budowanie tożsamości opartej na naukowym dorobku i szacunku do wiedzy. Zwłaszcza dziś widzimy, jakie to istotne. Zresztą cały tegoroczny koncert Pod Wspólnym Niebem dedykujemy pracownikom służby zdrowia walczącym z pandemią. Dla nas wszystkich ostatnie półtora roku to przecież był niezwykle ciężki czas. Bądźmy razem, rolą sztuki bardzo często było przypominanie właśnie tego. Cieszę się, że są samorządy, które stawiają na tak nowoczesny sposób budowania marki. Tak będzie wyglądała przyszłość tej branży.