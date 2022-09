Nadchodzi polska odpowiedź na Rihannę i Nicki Minaj. Premiera nowego singla i teledysku Alex Rossy

Alex Rossa to wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Choć specjalizuje się w rytmach R&B, popu oraz rapu, to uwielbia eksperymentować z muzyką i brzmieniem. Charakterystyczny styl rapowania Alex to przede wszystkim szybkie flow. Artystka często pisze odważne teksty i zmienia swoje alter ego, opisując otaczającą ją rzeczywistość. – Nie istnieją dla mnie tematy tabu – myślę, że nie ma rzeczy, które by nie zasługiwały na artystyczne ujęcie. Niektórym błędnie się wydaje, że osoba mająca pieniądze i urodę, ma wszystko, czego potrzeba w życiu. Ja myślę, że to mylne – może się okazać, że z zewnątrz jesteśmy piękni, a w środku zgnili ze smutku i samotności – przyznaje artystka.