Najlepszy rosyjski balet wystąpi w Polsce!

The Royal Moscow Ballet swoim tańcem zachwyca na całym świecie. Założony w 1997 roku zespół zjeździł już Europę, Azję, a nawet został on pierwszym rosyjskim baletem, który ze swoją trasą dotarł aż do wschodniej Afryki! Wyjątkowe spektakle tej formacji to rozrywka na najwyższym poziomie, która na swoich występach gromadzi i zachwyca zarówno znawców sztuki baletu, jak i jej zupełnych laików oraz największe osobistości, celebrytów, polityków czy prezydentów państw, które odwiedza zespół.