Najnowszą kampanię marki Sprandi na sezon jesień-zima 2022 promowały murale w centrum Warszawy. Do wzięcia głębokiego oddechu zachęcały gwiazdy światowego formatu - Finn Wolfhard i Kyle MacLachlan.

Dwa murale imponujących rozmiarów pojawiły się w centrum Warszawy, by promować najnowszą kolekcję marki Sprandi na sezon jesień-zima 2022. Pod hasłem przewodnim "Take a breath", marka zachęca do zatrzymania się na moment, wzięcia głębokiego oddechu i relaksu w gronie najbliższych.