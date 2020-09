"Największa pomyłka ministra Glińskiego". Rządy Marka Mikosa w krakowskim teatrze zakończyły się właśnie zwolnieniem

Nieudane premiery, fatalne recenzje, konflikt z zespołem, a teraz rzekome nieprawidłowości - tak wygląda bilans dyrektorowania Marka Mikosa w Starym Teatrze w Krakowie. Jednak czy winien jest sam Mikos, czy też minister Piotr Gliński, który dał mu stanowisko, pieniądze i władzę na kilka lat.

Notka na stronie ministerstwa jest lakoniczna: "Minister kultury i dziedzictwa narodowego odwołał Marka Mikosa ze stanowiska dyrektora Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Nowego dyrektora teatru minister kultury wskaże, zgodnie z przepisami ustawy".

Notatka jest sucha, urzędowa, biurokratyczna. A kryją się za nią emocje, dramaty, nieudane premiery, protesty, petycje i konflikt o jedną z ważniejszych scen teatralnych w Polsce.

Marek Mikos kierował Narodowym Starym Teatrem w Krakowie od września 2017 r. Wcześniej był szefem TVP Kielce, a jeszcze wcześniej dziennikarzem działu kultury "Gazety Wyborczej" w Krakowie, gdzie pisał o teatrze.

Mówi się w kuluarach, że okazał się największą pomyłką ministra Glińskiego.

East News/ Marek Mikos (East News/ Marek Mikos )

Klata był zbyt prowokacyjny

Przed Mikosem na stanowisku dyrektora Starego Teatru był Jan Klata, awangardzista i eksperymentator. Gliński wymarzył sobie innego dyrektora, więc gdy tylko Klacie skończyła się kadencja, powołał w 2017 r. na stanowisko Marka Mikosa.

Sam wybór już budził wątpliwości. W komisji zdecydowaną przewagę liczebną mieli przedstawiciele ministra Glińskiego. Mikos wygrał, choć jego aplikacja była znacznie słabsza niż propozycje chociażby Pawła Miśkiewicza czy Jana Klaty, który próbował, bez skutku, pozostać na stanowisku.

Co proponował Mikos w swojej aplikacji? Skrytykował teatr swojego poprzednika, Jana Klaty, jako teatr jednowymiarowy, zbyt upolityczniony, pełen zbędnego szoku i prowokacji.

On sam proponował za to ściągnięcie starszej, bardziej konserwatywnej publiczności, teatr zachowawczy, tradycjonalistyczny, spokojny i zadumany. Do tego... ekologiczne służbowe samochody hybrydowe oraz zmiany w bufecie dla wygody widzów.

Propozycje Mikosa zostały ocenione wyjątkowo negatywne przez szereg ekspertów spoza ministerstwa, profesorów teatrologii czy uznanych artystów.

Mimo to Mikos wygrał.

Michał Olszewski, pisarz i publicysta z Krakowa, oceniał:

”Przyszedł nominat bez talentu i bez wizji, ale za to o słusznych poglądach. Mikos nie ma ani autorytetu, ani talentu, ani pomysłu. Ale talent czy umiejętności nie mają znaczenia – ważne są słuszne poglądy oraz lojalność. To one otwierają drogę do stanowisk”.

Osoba śledząca Stary Teatr: - Mikos to nie był typowy karierowicz. Ot, krytyk teatralny, który uwierzył, że sobie poradzi. Ale nastał tu po Janie Klacie, miał przeciw sobie zespół oraz naprawdę najsłabszy program ze wszystkich kandydatów, w którym postulował zmiany w bufecie. Nie miał szans. Teatr to koterie, to znajomości, to ostracyzm środowiskowy. Wielu ludzi już na samym początku powiedziało, że nie będzie z nim współpracować.

East News/ Jan Klata (East News/ Jan Klata )

Groteskowo nieudane przedstawienie

Czy Mikos obronił się artystycznie? Witold Mrozek, krytyk teatralny "Gazety Wyborczej" w rozmowie z WP negatywnie ocenia pierwsze premiery, jakie odbyły się w Starym za Mikosa:

- Marek Mikos jako dyrektor Starego Teatru był pomysłem tak złym, że nawet minister Gliński w końcu to przyznał. Pierwsze premiery za jego dyrekcji były fatalne, wręcz groteskowo nieudane.

Zaczęło się od sztuki "Dom Bernardy A.". Recenzenci pisali: przykry wieczór, smutno się to oglądało, jałowe, nijakie, nieudolne, melodramat bez emocji.

Później była druga spektakularna klapa: sztuka "Masara" autorstwa Litwina Mariusa Ivaškevičiusa. Miał to być sztandarowy projekt Mikosa. Jak podawały media, dyrektor zatrudnił do tej spektaklu ukraińskiego reżysera Stanisława Mojsiejewa, który zainkasował za pracę 30 tys. euro.

Recenzje były jednak druzgocące. W "Polityce" Aneta Kyzioł pisała: "Przez kolejne sceny brnie się jak przez ugór. To płaska publicystyka. Z bólem patrzy się, jak aktorzy Starego walczą o spektakl i o swój teatr".

Mikos tracił czas. Z zespołu odchodzili kolejni młodzi aktorzy, ani jedna premiera nie okazała się wydarzeniem, a konflikt między dyrektorem a zespołem trwał.

Osoba z zespołu pragnąca zostać anonimowowa: - Młodzi, utalentowani, jak Bartosz Bielenia, odeszli. Kto mógł, uciekł. Ale ci, którzy mieli kredyty, dzieci w przedszkolu, musieli zostać.

Aktorzy rządzą, dyrektor podpisuje umowy

W 2018 r. Piotr Gliński, widząc, że reputacja teatru powoli upada, nie odwołał co prawda samego Mikosa, ale za to podpisał zgodę na usunięcie ze stanowiska ówczesnego dyrektora artystycznego Starego – Jana Polewki.

Władzą nad repertuarem przejęła wtedy wieloosobowa Rada Artystyczna, w której zasiadali m.in. Anna Dymna, Ewa Kaim, Anna Radwan, Dorota Segda.

W teatrze zapanowała więc dziwna dwuwładza: z jednej strony Mikos, z drugiej aktorzy skupieni w Radzie Artystycznej.

Podobno Mikos chadzał innymi korytarzami niż aktorzy, siedząc głównie w swoim gabinecie.

Czy ta dwuwładza dała rezultaty?

Krytyk teatralny Witold Mrozek ocenia ostatnie dwa lata, między 2018 r. a odwołaniem Mikosa w środę, 23 września 2020:

- Gdy współrządzenie teatrem objęła Rada Artystyczna, wrócili pracujący tu dawniej reżyserzy. I choć słychać było skargi na panujący w teatrze chaos, to powstało parę udanych przedstawień, np. "Panny z Wilka" Agnieszki Glińskiej, "Nic" Krzysztofa Garbaczewskiego czy "Rok życia w Europie Środkowo-Wschodniej" Strzępki i Demirskiego. Teraz ten eksperyment z podwójnym zarządzaniem, czyli radą, która układa program oraz dyrektorem, który podpisuje umowy, zapewne się zakończy.

Szefowa działu kultury "Wyborczej" w Krakowie, Małgorzata Skowrońska, nie zgadza się: - To była równia pochyła. Nie na darmo się mówi, że aktorzy nie powinni rządzić teatrem. Poziom spadał, szkoda świetnej sceny.

East News (East News)

Kto rozbił scenę narodową?

Po czterech latach Piotr Gliński musiał w końcu przyznać, że się pomylił. Marek Mikos był złym wyborem.

Jednak Mikos nie został odwołany ze względu na mizerię artystyczną teatru. Na stronie ministerstwa czytamy, że musiał odejść z powodu przeprowadzonej w teatrze kontroli:

"Powodem odwołania dotychczasowego dyrektora były wyniki kontroli, która objęła lata 2018 – 2020, a podczas której stwierdzono liczne nieprawidłowości organizacyjne oraz pogłębiający się konflikt pomiędzy dyrektorem a zespołem teatru" - informuje ministerstwo.

Czy jednak winien jest tylko Mikos?

Michał Olszewski ocenia: "Grzechem byłoby obwinianie za tę sytuację wyłącznie namaszczonego przez ministra dyrektora. Odpowiedzialność za rozbicie sceny narodowej ponoszą również minister Gliński i kierująca w ministerstwie odcinkiem teatralnym Wanda Zwinogrodzka".

Następcą Mikosa ma zostać Waldemar Raźniak. Reżyserował on wcześniej spektakle w Och-Teatrze w Warszawie, Teatrze Miejskim w Gdyni i Teatrze IMKA Tomasza Karolaka. Pracował także z Waldemarem Krzystkiem przy filmie "Mała Moskwa".

Czy pod rządami Raźniaka krakowski teatr będzie lepszy?

Witold Mrozek: - Kandydatura Waldemara Raźniaka oznacza, że ministerstwo prawie nic się z przygody z Mikosem nie nauczyło. Raźniak to kolejny dyrektor przywieziony przez ministra Glińskiego w teczce, podobnie jak np. Elżbieta Wrotnowska-Gmyz w Instytucie Teatralnym w Warszawie [Wrotnowska-Gmyz jest żoną dziennikarza TVP Cezarego Gmyza – red.].

- Jego wysunięcie przez ministerstwo zaskoczyło teatr. Owszem, w odróżnieniu od Mikosa Raźniak jest reżyserem. Nigdy jednak nie pracował w Starym Teatrze, nie ma na swoim koncie poważniejszych osiągnięć artystycznych ani żadnego stażu w kierowaniu instytucją kultury. Mam nadzieję, że zrealizowany zostanie chociaż bardzo interesujący program, który Stary Teatr ogłosił niedawno na ten sezon, i do Krakowa wrócą Anna Smolar, Michał Borczuch czy Paweł Miśkiewicz - kończy Mrozek.