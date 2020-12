Napisała o wielkich zmianach w swoim życiu. "Poczucie beznadziei, samotność"

Gwiazda od ponad miesiąca przebywa na wyspie Gili Air w Indonezji m.in. ze swoim ukochanym, Robertem Karasiem. To właśnie tam świętowała swoje 40 urodziny . Teraz na Instagramie postanowiła podsumować swój rok. Już sam początek jej posta udowadnia, że w jej życiu zaszła bardzo istotna zmiana. Aktorka wspomina o tym, że rok temu w sylwestra miała ciche życzenie, żeby nigdy więcej nie spędzać go bez osoby, którą kocha. To się rzecz jasna udało.

Jednak zanim do tego doszło, Włodarczyk spędziła sporą część 2020 roku w nienajlepszym nastroju. "Początek roku 2020 dla większości z nas był potwornie trudny. Pamiętam, kiedy w marcu zamknęłam się na miesiąc w domu i jedyne co robiłam to śledziłam wydarzenia ze świata pogłębiając w ten sposób strach o przyszłość swoją i najbliższych. Brak pracy, poczucie beznadziei, samotność. Robiłam co mogłam, żeby o tym nie myśleć. Pewnie jak każdy zaczęłam porządkować życie wokół siebie, począwszy od szaf a skończywszy na weryfikowaniu znajomości" – czytamy.