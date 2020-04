Natalia Szroeder o Quebo: "Nie jesteśmy zaręczeni"

Cześć Witajcie kochani w specjalnym wydaniu programu w łóżku z Oskarem czasu dla nas wszystkich są wyjątkowo trudne ale specjalnie dla was postaraliśmy się zarazić jestem ja w moim sporne loki No i łóżko które tym razem jest moim prywatnym uszkiem Jedyne czego a właściwie kogo nam na ten moment brakuje to naszego wyjątkowego gościa z którym już za chwilę Połączę się z mojego domowego Koniecznie sprawdźcie Kto to taki Zostańcie z nami Oglądajcie wyjątkowy wydanie programu w łóżku z Oskarem buziaki cześć Natalia bardzo miło mi jest ciepło widać w specjalnej edycji w łóżku z Oskarem izolacja bardzo imię Oskar jak Kali kontrowersyjnie to nie no konwencja programu jest bardzo przyjemna na telefony przyjacielskie rozmowy Widzę że kolorowe poduszki do tobą leżą więc konwencję programu zachowana w tych trudnych czasach Tak jestem tego nie jestem na łóżku no to świetnie to po prostu wszystko wszystko wszystko jest superancko jak ci w ogóle tej kwarantannie na tej izolacji Wiesz co jest mi dość przy tak to powiedzieć bardzo jestem teraz na Kaszubach przyjechałam do domu i na to bardzo długo czekałam i wiesz i tak bardzo bardzo bardzo sizalowa ostatnie 3 tygodnie nigdzie nie wychodziłam nigdzie się nie ruszam z tego mojego warszawskiego lokum po to żeby móc przyjechać tutaj do domu do bliskich w taki jeszcze najbezpieczniejszy gdy sposób i jestem już tak że się bardzo cieszę że jesteś dla mnie fenomenem i aż podmiot aż mnie na duchu bo każdy z kim rozmawiam mówi mi że jest mi tak ciężko na tej izolacji że w ogóle to beznadzieja z uśmiechem na twarzy opowiadasz mi że u ciebie jest fenomenalnie to jest za dużo powiedziane jakby i też i też mówię tutaj stricte przez swój prezent Bo wiesz jakby nie jest Dobrze gdybym ja patrzeć tylko tutaj na siebie i na moich bliskich którzy odpukać są zdrowi Ale oczywiście śledzę też na bieżąco ale były losy Europy świata i wiem co się dzieje wokół mnie i to mnie przeraża i nie przykre gdyby gdyby to że wiesz Siedzimy wszyscy podoba mi się podoba mi się w tym co nas spotkało jedynie to że zwolnij się pytam bo ja uważam że tak bardzo przygotowaliśmy i ja też galopował am i nie jeden raz się na tym łapałam że jakby jestem wiesz w takim pędzie że zapominam o podstawowych takich czynnościach życiowych które są niezbędne do wykonywania o tym jak daleko tak jeszcze kiedy bo był taki w takiej prędkości siedziały rzeczy w moim życiu i myślę że to gdzieś taki jest pstryczek trochę od losu żeby się w tym wszystkim zatrzymać i gdyby był okraszone talenty nieszczęściem które się dzieje strasznym I przerażający które ja widzę i którą jest strasznie boli to wszystkim na taka kwarantanna by dobrze zrobiła taka taka taka żeby się właśnie zatrzymać i ale ale jest mi ogród mnie po krótkie przykro że się dzieje krzywda ludziom No i jakby i to jest już prawie bardzo ciąży i ciąży całej mojej rodzinie na oprócz tego też wiesz jakby wiem jak dużo to będzie nas wszystkich kosztów przyszłość jeśli chodzi o zawodowe kwestie to podejrzewam że każda branża jakby zostanie zamknięta bo ja na 100% czy wypełniasz sobie te dni skoro udało ci się zwolnić bo na Kaszubach z tego co czytam Instagramie chyba drugie dopiero jak tam jestem od niedawna bo właśnie dość długo siedziałam w Warszawie żeby żeby przyjechać tutaj z czystym sumieniem wiesz co dużo rzeczy robię i też tak jakoś to że mam tego czasu więcej to mogę sobie pozwolić na powrót do takich pasji które miałam jako dzieciak wiesz ja się zawsze bardzo parami zdjęciami i i robię takich krótkich filmów które sobie potem sama wiesz siedział tutaj w tym pokoju przy buraczku i montował am sobie te filmiki jeszcze będąc w podstawówce Czy w gimnazjum potem potem wiesz wszystkie te moje obowiązki spowodowały że zabrakło mi na to czasu A ja bardzo lubię takie rzeczy robić lubię reżyserować ja mam tutaj dużą rodzinę więc ja mogę ich wszystkich tutaj sobie wiesz wykorzys twórczych zapędów a oni są też super bo się bardzo dają mi na to i lubię te wszystkie moje szalone pomysły więc ty sobie wiesz twórcze i bardzo kreatywnie spędzamy ten czas robił sobie teledyski sesję nagraniowe sesje zdjęciowe ja w tej urodziłam dziewczynom moim Czyli mamie i siostrze domowe spa XD każda z nich miała profesjonalne zabiegi przeze mnie wykonywane więc dużo rzeczy dużo rzeczy robię w ogóle się nie nudzę dużo też pracowaliśmy w ogrodzie przedwczoraj bo by też w końcu jest na to czas żeby trochę nadrobić zaległości po zimie więc liż tutaj czas na te wszystkie trzeba które tego czasu Ja przynajmniej nie mam na na co dzień fajnie dopytują Kiedy kiedy nowa płyta drugi album Studyjny wiadomo już coś na ten temat bo Domyślam się kwarantanny trochę pokrzyżował plany wiesz co Ja liczę na to że nie że że bo ja chciałabym bardzo wydać te płytę jesienią i taki był plan i mam nadzieję że ta kwarantanna mi tego nie pokrzyżuje ale już trochę za krzyżuje tak szczerze mówiąc bo bo tam najważniejsze kwestie wchodzą w grę między będziesz finansowe które wszystkim nam się bardzo pogorszą przez ten siedzenia w domu teraz ale bardzo bym chciała wiesz ja dużo bateria już mam mam bardzo dużo fajnych pomysłów na te płytę i mam takie poczucie że to będzie naprawdę fajne krążek jestem już iż na tym etapie jestem dumna z tego co tam się znajduje więc a jeszcze tyle dobrego się może wydarzyć tak że Chciałabym bardzo żeby to się stało jesienią Kłebo wydał swoją płytę gdzie słyszeliśmy ciebie rapujące dla mnie było na przykład z hitem jak tam wiesz że wolę Miley i Lily rewelacja czy O twojej nowej płycie też zobaczymy czy w takiej odsłonie bardziej raperskie i będzie coś takiego za dużo Chodzi mi o to pytała raczej nie raczej nie to jest jednorazowa liść tam przygoda ba bardzo inspirujące Ja też jakby wiadomo z tym rap się znacznie bardziej w głębi Wham i teraz jakby wiesz z tym startując jako jako która w ogóle jakby ja w ogóle ja jeszcze 2 lata temu nie miałam pojęcia o tym co się dzieje na polskiej scenie rapowej nie miałam pojęcia jacy są radarze i w ogóle jakoś Tutaj nie byłam z nią ale Kłebo kojarzy łaszczynie nie wiesz przyznam szczerze że nie bo ja naprawdę nie słucham rapu a teraz naprawdę już jestem zorientowana mam swoich ulubionych raperów jak słucham tego i w ogóle no wiesz oczywista oczywistość jest jasna dla wszystkich i jak jaki jakby jestem ale ale bardzo lubię Filipa A taką bardzo lubi Sokoła brązowy mate się taką świeżynkę naszej rapowej scenie bardzo no jest trochę tych wiesz tych ludzi na tej rapowej scenie którzy mi się podobają i których Z wielką chęcią ciało słucham No i z tego co byliśmy na płycie Kłebo tęsknię z foremkami oczy wystawa w ogóle tak tak ale faktycznie jestem teraz na bieżąco Natomiast jeśli chodzi o moją płytę to to wiesz takie moje z korzeni prawdziwe miłości muzyczne tak fundamentów po prostu i z kości się nie zmieniły i ona się na pewno nie zmieniło czyli ja dalej najbardziej w muzyce lubię piękne melodie kojące serce i duszę wzruszające rzewne nie zawsze ale często i to jest i to jest wiesz jakby Miłość która będzie do grobowej deski i ja tego nawet nigdy nie zmieni No to może singiel po kaszubsku jakiś do korzeni jakiś tam takich romans romansów z folkiem też tam się można spodziewać niedużo ale ale też coś bardzo naprawdę to jest płyta którą ja robię Od kiedy skończyłam robić pierwszą wiesz a pierwszym skończony 4 lata temu więc naprawdę dużo emocji i bardzo to będzie dopracowany z czego się mega cieszę czytanie mało dyskretnej też z grubej rury Czy pamiętasz pierwszy duży przelew za muzykę takie rzeczy poczułaś że jesteś w stanie sobie pozwolić na coś więcej tak ale wiesz co to jeszcze pierwszy duży przelew to pamiętam ale to było dawno temu to było dawno temu pierwszy taki Kiedy dostanę pieniądze za występ To było To było kiedy ja wygrałam i to był przegląd w Człuchowie i tam otrzymam Zamknij tego festiwalu i nagrodę było 900 zł i ja byłam bardzo wtedy młoda Bo miałam tam będzie coś byłam też jakoś chyba w szóstej klasie podstawówki czy coś takiego to był jakiś Kosmos dla mnie 900 lub rozumiesz to ja to tego nie przejemy przez 2 lata rozumiesz takie No to więc jeśli chodzi o takie o takie przelewy już późniejsze pamiętam tak Pierwsza wypłata za koncert Taka duża to było tego 500 zł to jest takie większe pieniądze To było 500 zł za końcem Oczywiście wcześniej też dostałam jakieś tam pieniądze ale to były tylko tam tam 40 na przykład to było tak bardzo często i też tym ponad 40 złotych złotych za koncert koncert ty tak że było spoko bo ja zagram za darmo bardzo dużo za darmo tak nagle się okazało że ktoś chce jej płacić za to że ja śpiewam To było dla mnie bardzo szokujące i piękne bardzo piękne wrażenie to było na pewno ci się to zaczęło się tam zwiększać i jak doszło do tego że nagle zaczęła dostawać 500 zł za koncert czy tam 400 No to to już było tak że bardzo dobrze mi z tym czułam się jestem wspaniale Wow ale to nie sądziłem że w ogóle takie małe kwoty funkcjonują w przestrzeni Jezus był byś się zdziwił byś się naprawdę za jakie pieniądze ludzie grają by naprawdę Ja naprawdę bardzo dużo koncertów zagram za darmo bo to taki był koszt wszystkiego dookoła a my jeszcze dziś nie zarabialiśmy nie brała dużo pieniędzy i ja żeby wszystko opłacić żeby opłacić chłopaków żeby opłacić sprzęty żeby opłacić Busa żeby opłacić mój odsłuch ja jak zaczynam grać w koncerty to trzeba dla mnie odsłuch taki douszne żebym mogła komfortowo śpiewać nie zrobiłam w ogóle pieniędzy i wtedy ten osób kupili Moi rodzice Asów kosztował wtedy 5000 zł gigantyczne pieniądze ogromny może codziennie kilka lat temu na to bo na samym początku już dawno rodzice wzięli kredyt Wiesz i kupili mi ten sprzęt nie Chociaż sam i na pewno mieli inne rzeczy na które mogliby nie wydać 5 koła Ale kupili dla mnie odsłuch douszny kiedy tak naprawdę szczerze już nie było wiadomo czy mi się uda nawet nie czy to się nie okazuje czy kupują na 2 miesiące na przykład a potem będzie leżał nieużywany ale nawet będziesz bez trzymania bez żadnych wątpliwości po prostu po prostu dostała bo dziś temat Ani Oni są wspaniali wspaniale zwróciło się w każdym razie wiesz wam bardzo o nich takie to naprawdę gdzieś tam mam świadomość tego jak dużo dla mnie zrobili i jak Jak dzieci robią cały czas jesteśmy jak cała moja rodzina więc więc jak tylko mogę to staram się im odwdzięczać za to Dostałam Jak dzisiaj wygląda twoja sytuacja jaką artystki bo to różnica wpisy artystów że ledwo przędą w związku z Koroną wirusem zamykane teatry wszystkie koncerty seriale i tak dalej i tak dalej cała branża artystyczna leży No tobie przełożoną program TV którego jesteś kobietą więc Zapytam wprost jak ty teraz będziesz w tym trudnym czasie Wiesz co tak naprawdę najbardziej to wszystko odkryjemy latem bo tak już powiedziałam w jakiś tam powiedzieć bo właśnie u Piotrka grawer jego w wakacje dla mnie przynajmniej i na tym etapie na którym znajduje się teraz kiedy jeszcze te koncerty to są koncerty plenerowe i to są koncerty organizowane przez miasta bo ja gdzieś DC koncerty zamknięte i koncerty klubowe i też to będę w te strony staram się iść tylko to jest kwestia też drogi którą Muszę odbyć natomiast na razie gram plenery głównie latem mój sezon koncertowy trwa od maja do sierpnia września czasami i to jest tak naprawdę moment w którym ja zrobię pieniędzy bo to co się dzieje w ciągu roku to jest event czasami od razu Węgrami event od czasu do czasu jakiś koncert telewizyjny ale to są już sytuację bardzo sporadyczne ja gram głównie latem i latem zarabiam sobie na cały rok i potem muszę odłożyć sobie te pieniądze żeby z nich żyć największym największym taki miesiącem Gdzie jest największy ogród jest czerwiec żeby tak to zobrazować bardziej czerwiec sam czerwiec to jest 70 80% mojego obrotu rocznego to są to są takie statystyki więc jeżeli Ja w trasę czerwiec prawdopodobnie tak będzie jeszcze w to nie wierzę jakoś tak nie może to do mnie dojść ale i tak dobrze czujesz no to jest raty 80% przychodu rocznego na to no to możesz sobie wyobrazić jakie to są straty i wtedy i wtedy faktycznie moja płyta stoi pod znakiem zapytania dlatego że zbyt opłacam sobie Ja sobie te buty opłaca bo ja płacę za produkcję za muzyków za to żeby ktoś wygrał i właśnie instrumenty że za to że ktoś zrobił Mix Master Jeżeli nie zarobi sobie na to po prostu latem no to nie będę miała jak tylko płacić więc tapeta sobie wtedy się nie okaże po prostu takie jest życie a kwestie Polsatu to jest dogadane No bo nie wiadomo Wybierz jest takich oczywiście wstępny plan jesienny Zobaczymy czy się uda jeszcze 2 tygodnie tam jakieś takie słyszałam bardzo optymistyczne głosy że może przed latem jeszcze ale niby nie nie nie nie sądzę No widzę co się dzieje u nas w kraju wiem że jeszcze tego szczytu takiego ale większego nie było tego takiego najgorszego momentu tego tego co wiem coś czy jest on przed nami więc zobaczymy powiem ci że jest to wszystko bardzo niestabilne Jedyna rzecz która mnie w tym wszystkim jakoś tak pocieszaj ratuje to jest to że wiem że to jest sytuacja która nas wszystkich spotkała to jest wspólna troska widzę że jest wspólna to też oznacza że każdy z nas szuka rozwiązania i każdy A wiesz co co co co kilkaset tysięcy głów czy kilka milionów głów to nie jedna Mam nadzieję że żeby już to wspólnymi siłami jakoś z tego wyjdziemy No bo gdyby Gdyby się okazało że nie znajdziemy żadnego rozwiązania i bo w sumie stracimy te pieniądze które mamy do zrobienia latem No to naprawdę ciężko będzie już tak serio przeżyć po prostu do następnego roku A idziesz na wybory wybierasz się już też uważam że jestem bardzo nieodpowiedzialne co się dzieje ja odpowiadam a tematy polityczne chociaż jestem Mam bardzo konkretne poglądy i wszyscy moi bliscy nieznajomi jestem raczej wyrazista jeśli chodzi o politykę mocno staram się to nie mówi za głośno zobaczyłem że jestem straszna głupota nie mam pieniędzy na to żeby organizować wybory w tym momencie to są pieniądze które się przydadzą przydadzą Przydałyby na masę potrzebniejszych rzeczy na służbę zdrowia na masę dla kobiet dla kombinezony dla ratowników na sprzęt medyczny tych pieniędzy i tak brakuje i ostatnia rzecz na którą powinniśmy je wydawać to to żeby zorganizować korespondencyjne wybory Takie jest moje zdanie jest mi przykro że takie coś po prostu no to prawda są mam znajomych którzy pracują w szpitalu rynek głupie maseczki kupię w cudzysłowie bo Ile kosztuje powinien dobra tak tak tak tak wiesz to chodzi o życie ludzi to nie chodzi polityczna zupełnie bo też nie chodzi o to kto jest Jaką partią tylko chodzi o to że my potrzebujemy pieniędzy na służbę zdrowia a zabory kosztują ponad miliard złotych No wydaje mi się że każdy kto widzi jak jest po prostu ma ci nie będę nie chce się gotować Po prostu bo to już strasznie nieodpowiedzialne strasznie nie pozwolę sobie zapytać czy myślisz że Kłebo na całe życie 2 lata No wydaje mi się że jak ktoś tak długo jest rady No to ja to ja jakby Ja nie myślę nigdy krótkodystansowy o związkach ja już bym się z kimś wiąże to to jakby tylko o tym że to jest wiesz taka miłość na wiek Jestem bardzo romantyczna i opisz stronach już był czy jeszcze nie nie nie Przecież widziałam takie plotki i nie nie A masz w ogóle o tym Jesteś takim typem romantyk mogę Jesteś kochliwa i czy jesteś taką Roman też masz biała suknia zaręczyny i tak dalej ja bardzo Wiesz chciałabym mieć w przyszłości rodzinę dzieci dzieci więc dom i w ogóle w ogóle w ogóle tak i to dobrze tego bardzo chciałam takiej malutkiej dziewczynki bardzo tego chciałam więc Więc jak najbardziej No Tylko wiesz to oczywiście musiałem przyjść czas Muszę Muszę Muszę Muszę się temu pełni poświęcić teraz jestem też w takim wirze pracy i czuję że jeszcze dużo muszę zrobić po prostu zawodowo A jak już Poczujesz się taka usatysfakcjonowana myśleć o tych rzeczach się rodzinnych czy we dwójkę łatwiej jest robić biznes muzykę jeśli jest się w tej samej porze wiesz popowa księżniczka żebyśmy twoim zdaniem a za chwilę nie rozumiem nie za fajnie i świat Wszystko oczywiście strzelają sposób na biznesy to jakby oczywiście jesteśmy dla siebie doradcami i tam gdzie możemy się wspierać i sobie doradzać to oczywiście to robimy to jest każdy pracuje na własnych zasadach każdy pracuje wiesz z innymi ludźmi i wiesz i każdy jest na Kościan swoją kreatywność i wyobrażenie tego w które chciałbyś więc nie prowadzimy wspólnego biznesu tego każdy swój biznes tak mu to określiła się przyjaciel Figą Lis która jest taką z kolei w w ramach babskich plotek Rozmawiałyście sobie kiedyś czy fajnie jest mieć takiego wiesz faceta Bed wojaże raper i tak dalej Idziesz gdzieś tak po babsku po dziewczyńskie jestem już tak jarają co w cudzysłowie często mogliby gadam mamy tutaj nazwy bardzo dużo nas łączy pod tym względem więc bardzo często oczywiście sama tak jeszcze gadamy ale wiesz wizerunek Kuby przynajmniej wiem że widzę że Kubuś bardzo taki ale to nie oznacza że on jest w obyciu taki wiesz w takim we dwoje bo nikt nie chce tylko obnażać tutaj bo nie powinnam tego robić zamiast On nie jest takim wyborem jest bardzo takim ciepłem wrażliwym spokojnym człowiekiem i wiem że Filip to również także nie powinniśmy tak oceniać wiesz bardzo po okładce to będzie nie to to takie takie wiesz No ale gdzie jestem fajne że wiesz że oni mają taki na zewnątrz taki wizerunek i tak tak a propos programu do Fortuna widziałem też że pani w ogóle zrozpaczeni że zawieszony i tak dalej bo nie wiem czy w ogóle śledzisz w komentarzu obejrzę odpisujesz ale ludzie mam wrażenie się tym że ty będziesz prowadziła ten program nie jest na przykład jarali się jurorami to można zobaczyć na YouTubie Pod zapowiedziami odcinków nie nie zauważyłam tego nawet że jesteś do mnie takiego stopnia że to pędzę do ciebie prosto z dobrą nowiną że gdy ludzie ludzie byli podekscytowani Ale głośno też było o domniemany Natalią Jak zdemontować bądź sprostować Zadzwonić i potwierdzić Ja przyznam szczerze że ta plotka też miałam starcie co mówię że te plotki były plotki które internetowe mnie często dotykają i bardzo często czuję się taka Czyli taką niesprawiedliwość dużo i jestem taka po prostu wkurzona i jest mi przykro i tego dnia też tak było bardzo bardzo bardzo Ponieważ też bardzo ja zostałam postawiona w takim nie fajnym świetle bo wiesz komentarze typu że Natalia Szroeder wytwarza wokół siebie aurę gwiazdy A nikt nie rozumie dlaczego widzisz i ważnych sukcesów w Palikota Palikot o sukcesy tylko bardziej taka aura gwiazdy jest taka dla mnie bolesna ponieważ dobrze wszyscy a ci którzy mnie znają i spędzić razem pracują Potwierdzam ci to że ja jestem ostatnio chyba osobą która wytwarza Aura gwiazd wokół siebie bo raczej ja nie lubię tak to wytworzenia dystansów ja Każdy sam skracam czy to jest praca na planie Czy to są koncerty nawet ja nie lubię bym takiego hierarchii tworzenia hierarchii czuję się z tym nie fajnie I raczej to wszystko łamie więc Kiedy czytam taki artykuł to jest mi przykro bo to jest bardzo niesprawiedliwe po prostu to jest przeciwieństwo przeciwieństwo tego co ja walczę i jeśli chodzi o odbiór mojej osoby artykułu bardzo taki pejoratywnie napisane w moją stronę przede wszystkim i to było dla mnie bolesne absolutnie nie ma żadnego konfliktu między mną a Natalią czy zawsze żeby za tak naprawdę nawet się za dobrze nie znamy Bo bo wiesz poznałyśmy się na planie na planie programu i zarzucił jakaś tylko 4 odcinki gdzie też ja mamy włosy na próby osób na próby mają jutro Żywiec mi się bardzo często bo już to mijamy na scenie jesteśmy razem tak naprawdę tylko wtedy kiedy Kręcimy odcinek ale zawsze się mijamy to zawsze się dzieje z dużą dużą uśmiechem z dużą dozą sympatii zawsze z wymianą jakiegoś uciążliwego zdania nigdy nie było żadnych dziwnych i fajnych sytuacji a wiesz wschodzi i czyta 600 komentarzy bo bardzo było dużo komentarze pod tym artykułem oczywiście były też bardzo czy cleave i każdemu się wydaje że już wie wszystko na mój temat ponieważ ja się wożę i tworzy aurę gwiazd No tak Widać to po jej oczach że taka jest właśnie wywyższa się tworzy aurę gwiazdy no i potem są śliczne Ja pierdzielę wiesz teoretycznie też portal plotkarski Ale z drugiej strony jest bardzo opiniotwórczy A wiesz ci ludzie to samo i słuchaczy więc ja nie mogę tak się do końca tym nie przejmować bo to są ludzie którzy mogą być później mogą pojawić się na mnie koncertach i już mając jakieś konkretne zdanie na mój temat zgodne z prawdą wiesz No to czemu jemu się godzić na to Przecież to jest niesprawiedliwe Natalia Bardzo ci dziękuję że mi towarzyszyła chwyta Lady to był w ogóle pierwszy odcinek zdalnie kręcony Jak zrobić czy jestem legendarną postacią można pokazać jak jak kiedyś będę odbierał jakąś ważną nagrodę za 30 lat to po prostu wspomnę o tym odcinku Dziękuję bardzo bardzo czuję się zaszczycona Dziękuję ci bardzo Wszystkiego dobrego Ci życzę zdrowia i mam nadzieję już niedługo do zobaczenia face to face jak to jak ten koszmar się się skończy