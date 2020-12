Nie kryje zadowolenia. "Dla mnie koronawirus to zbawienie"

Nic dziwnego, że zdarzały się momenty, kiedy dziewczynka zaniedbywała naukę. W jej przypadku było to nieuniknione. Ale kiedy wybuchła pandemia, sytuacja nagle się zmieniła. I to na lepsze.

- Na początku kwarantanny nadrobiłam szkołę, bo wcześniej miałam naprawdę mało czasu, żeby to wszystko ze sobą pogodzić. Dla mnie ten koronawirus to jest zbawienie - mówi Roksana w rozmowie z Super Expressem.

- Zaczęłam też nawet bardziej niż przed kwarantanną pracować nad swoim wokalem, dużo ćwiczę, z nowych rzeczy chodzę na siłownię, tworzę nowe piosenki, sama zaczęłam pisać teksty – dla mnie to na plus - wymienia nastolatka. A to nie koniec pozytywów siedzenia w domu.