Nie masz planów na Sylwestra? Przed Wami FESTA DI SYRENI ŚPIEW! Prawdziwa uczta!

Stary magazyn z niesamowitą historią. Ściany przesiąknięte na wskroś spirytusem. Mowa o murach Centrum Praskiego Koneser, gdzie od września tego roku znalazł swoje miejsce legendarny Syreni Śpiew, który w nowym wydaniu jest także śródziemnomorską restauracją.

Syreni Śpiew Koneser, to już nie tylko impreza, to już nie tylko (aż) klub! To także wyśmienita kuchnia śródziemnomorska. Restauracja w nowej odsłonie czynna jest 7 dni w tygodniu, a jej sercem jest oryginalny piec do wypieku prawdziwej pizzy neapolitańskiej w zaledwie 90 sek.