Niezwykła KOMUNIKACJA 3D na Black Week od CCC

Z okazji Black Week CCC przygotowało dla swoich Klientów bardzo atrakcyjne rabaty do -50%. Innowacyjnym, kreatywnym smaczkiem tej akcji są widoczne w największym miastach w Polsce plakaty 3D. Aby wprawić w ruch widoczne na nich komunikaty oraz modele butów, wystarczy uruchomić aparat w smartfonie i skierować go na plakat. Technologia AR sprawi, że na ekranie naszych urządzeń zobaczymy efektowną animację, w tym obracający się but.