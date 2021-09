Nowa płyta 2CELLOS to same hity!

Na nowej płycie 2CELLOS znalazło się dziesięć wielkich przebojów, wylansowanych m.in. przez Beyoncé, Lady Gagę, Imagine Dragons, One Republic czy Eda Sheerana i Justina Biebera. Utwory różnią się stylistycznie, ale każdy w swoim czasie był wielkim hitem. Najstarszy z nich umieszczony w wydawnictwie to klasyk – "Sound of Silence" z repertuaru amerykańskiego duetu Simon and Garfunkel. Ten wydany po raz pierwszy w 1964 roku utwór został po latach przypomniany i na nowo spopularyzowany przez zespół Disturbed. Teraz można go usłyszeć w kolejnej wersji, tym razem 2CELLOS. Duet zmierzył się także z trzema rockowymi gigantami lat 80. i 90., biorąc na warsztat: "Sweet Child O' Mine" - Guns N' Roses, "Cryin" - Aerosmith oraz "Livin' on a Prayer" - Bon Jovi. Wszystkie pozostałe utwory pochodzą już z XXI wieku i są to hity list przebojów całego świata ostatnich lat, w tym. m.in. "Shallow" Lady Gagi i "Halo" Beyoncé, a także "Bad Guy" Billie Eillish. Cała płyta zawiera zbiór świetnie dobranych przebojów, a każdy zaaranżowany został wprost po mistrzowsku! Dodajmy, że w nowych aranżacjach nie brakuje rewelacyjnego perkusisty Dusana Kranjca oraz całego zestawu pozostałych instrumentalistów.