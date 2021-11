NOWA PREMIERA SPEKTAKLU NIEPAMIĘĆ W GARNIZONIE SZTUKI - teatrze pozytywnych emocji

Mówimy o nich jednak z przymrużeniem oka, dystansem i humorem, co pozwala obśmiać́ i w ten sposób oswoić́ traumy i lęki, które siedzą̨ głęboko w każdym z nas. Pomimo poruszanych niełatwych tematów, chcemy i potrafimy mądrze bawić, pokrzepiająco wzruszać, i skłaniać do refleksji. Niesiemy pozytywny przekaz, dajemy nadzieję. Nasz teatr to miejsce pozytywnych emocji.