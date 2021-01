Informacja prasowa

Nowe kolekcje wiosna–lato 2021 sportowych marek CCC: Sprandi, Adidas, Puma, Reebok, Skechers, New Balance

Początek stycznia to doskonały moment na zmianę przyzwyczajeń, które sprawią, że poczujemy się jeszcze lepiej, to czas na nowe postanowienia, także te sportowe. Buty marek dostępnych w CCC: Sprandi, Adidas, Puma, Reebok, Skechers i New Balance - stworzone są także po to, by spełniać w nich noworoczne postanowienia.

Share

Źródło: Materiały prasowe