Nowy album Miley Cyrus "Plastic Hearts" już dostępny!

Fotograf, który wykonał zdjęcie na okładkę "Plastic Hearts", to prawdziwa ikona rock'and'rolla. Mick Rock doskonale uchwycił to, co Miley ma do przekazania swoim fanom i oddał klimat całego albumu. Artysta ma na swoim koncie współpracę z takimi legendami jak David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Joan Jett czy Debbie Harry.

Lista utworów "Plastic Hearts": 1. "WTF Do I Know" 2. "Plastic Hearts" 3. "Angels Like You" 4. "Prisoner" feat. Dua Lipa 5. "Gimme What I Want" 6. "Night Crawling" feat. Billy Idol 7. "Midnight Sky" 8. "High" 9. "Hate Me" 10. "Bad Karma" feat. Joan Jett 11. "Never Be Me" 12. "Golden G String"