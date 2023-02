Obuwie na zimę Kulig

Czym się kierować przy wyborze butów na zimę?

Trzewiki damskie Kulig to bardzo bogata oferta butów tego typu, dostępna w naprawdę wielu wariantach cenowych i stylowych. Dobre trzewiki powinny mieć długość co najmniej do kostki, a najlepiej, gdyby ją zakrywały. Dlaczego? Bo kostki to wrażliwe na temperaturę miejsce, skłonne także do kontuzji. Często nosimy spodnie nieco krótsze, do kostki lub nawet ¾ i wtedy trzewiki zakrywające kostkę nie tylko elegancko wyglądają, ale zapewniają komfort i ciepło.