Obuwie sportowe na sezon jesienno-zimowy. Czym kierować się przy wyborze?

Lubisz sportowy styl i nie wyobrażasz sobie jesieni bez wygodnego obuwia? Kochasz sneakersy i łączysz je z praktycznie każdą stylizacją? Z pewnością zdajesz sobie sprawę, że obuwie na sezon jesienno-zimowy powinno być mocne, wytrzymałe i przede wszystkim wodoodporne. Na szczęście aktualnie na rynku jest ogromny wybór różnych modeli sportowych, jednak warto pamiętać o tym, że nie wszystkie buty sprawdza się jesienią i zimą. Na jakie kwestie warto więc zwrócić uwagę przed zakupem?

Buty sportowe na jesień - skąd ten trend?

Od wielu lat na polskim rynku jesienią i zimą królowały wyłącznie kozaki i botki. Jednak z biegiem czasu coraz więcej projektantów zaczęło skłaniać się ku wygodzie. Obuwie sportowe idealnie spełnia ten wymóg, a dodatkowo jest to wyjątkowy trend, który nie tylko odejmuje lat, ale czyni stylizację mniej formalną. Aktualnie buty sportowe to nie tylko trampki, które rządziły na lekcjach wychowania fizycznego. Współczesne modele to kolorowe adidasy lub niezwykle modne w ostatnim czasie bogato zdobione sneakersy.

Eksperci związani z modą twierdzą, że w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym będzie to obuwie najchętniej wybierane przez kobiety. Wszystkie modele sportowe gwarantują nam komfort, a ponieważ są uniwersalne - pasują do praktycznie każdej stylizacji. Zarówno adidasy, jak i sneakersy sprawdzą się prawie zawsze. Możesz założyć je do pracy, na spacer czy na zakupy. Jeśli chodzi o tworzenie stylizacji, to wszystko zależy od umiejętnego łączenia dodatków oraz wyczucia stylu.

materiały partnera (materiały partnera)

Damskie obuwie sportowe na jesień

Jeśli planujesz zakup butów, które będą służyć Ci jesienią, musisz najpierw zastanowić się, czego należy oczekiwać od takiego obuwia. Niestety zarówno jesień, jak i zima to specyficzne pory roku przede wszystkim z uwagi na deszczowe i coraz zimniejsze dni. To właśnie dlatego, buty, w których będziesz chodzić jesienią, muszą być ciepłe, mieć grubą podeszwę i powinny być wykonane z nie przemakających materiałów. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest obuwie sportowe wykonane z syntetycznych lub skóropodobnych materiałów. Zarówno jesienią, jak i zimą należy zrezygnować z modeli z siateczką, ponieważ takie wykończenie łatwo przemaka, a na dodatek nie utrzymuje ciepła. To idealne rozwiązanie na lato, ponieważ wbudowana siatka ułatwia stopie oddychanie.

Komfort to podstawa!

Czym powinny charakteryzować się wysokiej jakości damskie obuwie sportowe na jesień? Muszą być przede wszystkim trwałe i ciepłe. Przed zakupem warto więc dokładnie przyjrzeć się m.in. podeszwie, a także miejscom, w których widoczne są szwy i klej. Jeśli wybrany przez Ciebie model na pierwszy rzut oka wygląda nieestetycznie, poszukaj czegoś innego. Niestety już sam wygląd może świadczyć o tym, że wybrany model nie posłuży dłużej niż sezon.

Po drugie pamiętaj o tym, aby obuwie sportowe na sezon jesienno-zimowy zapewniało stopie komfort termiczny. Warto także zwrócić uwagę na to, czy model, który planujesz zakupić, posiada ocieplenie. Co ciekawe, okazuje się, że aktualnie wiele firm oferujących buty sportowe na chłodniejsze miesiące roku, decyduje się na tworzenie uniwersalnych wariantów, które sprawdzą się jesienią i zimą.