Odliczanie czas zacząć. Great September z kolejnym ogłoszeniem artystów

Kiwi - niewiele jest obecnie w Polsce wokalistek, które równie mocno dbają o estetykę, co o ładunek emocjonalny swojej twórczości. Kiwi, czyli Wiktoria Nazarian, proponuje subtelny electropop, w którego obrębie kładzie taki sam nacisk na chwytliwe, pełne nastroju brzmienie, co błyskotliwy, nieoczywisty songwriting, który wbija się do głowy od pierwszego odsłuchu, o czym można przekonać się na tegorocznym, debiutanckim krążku Pętla. Ten Tonye - wokalista i autor tekstów Adrian Sudak swoją pierwszą piosenkę nagrał w wieku 18 lat. Inspiruje się hip-hopem, popem czy alternatywą, co doskonale słychać w lekko balladowym utworze Czekam na stacji czy piosence Kruki i Wrony. Miłosz Paprocki - śpiewa głównie o sprawach codziennych, a towarzyszy mu gitara i looper. Choć jego muzyka mocno osadzona jest w folku, słychać w niej także inne inspiracje gatunkowe. Wśród nich blues, hip-hop czy R&B. Ex-us to audiowizualny projekt z Łodzi, w którym łączymy senną elektronikę z postpunkową motoryką oraz minimalistycznymi wizualizacjami.