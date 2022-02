Odszedł Witold Paszt. Nigdy nie podniósł się po śmierci żony

Witold Paszt przez wiele lat był uważany przez kobiety za jednego z najprzystojniejszych polskich artystów. Jednak w jego całym życiu liczyła się tylko jedna, ukochana żona. Spędzili ze sobą 50 lat. W rozmowie z "Faktem" artysta powiedział: "Byliśmy bardzo udanym małżeństwem. Z ręką na sercu przysięgam, że pokłóciliśmy się dwa razy w życiu. I to nie mocno! Praktycznie nie podnosiliśmy na siebie głosu. Jak były jakieś konflikty to szybko znikały. Wystarczyła spokojna rozmowa. Każdemu życzyłbym, by przeżył z drugą osobą 50 lat w takiej ogromnej atmosferze szacunku i miłość".