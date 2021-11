Orchestron - niezbędnik koncertowy

Osoby niepełnosprawne

ICE Kraków posiada szereg udogodnień dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obiekt dysponuje odpowiednio oznaczonymi miejscami postojowymi na parkingu podziemnym. Można z niego dostać się bezpośrednio do foyer za pomocą wind. Windy zlokalizowane są również wewnątrz budynku. Pozwalają one na poruszanie się pomiędzy czterema poziomami foyer. Główne wejście do budynku (od strony ulicy Barskiej) obsługiwane jest przez dodatkowe drzwi działające na fotokomórkę, co ułatwia wejście do obiektu.