Ozzy Osbourne musiał odwołać wizytę w Szwajcarii. Miał tam lecieć na leczenie

Ozzy Osbourne poinformował niedawno fanów, że cierpi na chorobę Parkinsona. Przypomnijmy, że muzyk już od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W październiku 2018 r. trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację dłoni. Pomimo szybkiego powrotu do zdrowia na początku 2019 r. lekarze wykryli u niego groźną infekcję, która mogła doprowadzić nawet do zapalenia płuc. Z tego powodu wokalista musiał odwołać europejską część trasy koncertowej No More Tears 2.