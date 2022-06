Piotr Adamczyk w USA. "Mam o jeden powód mniej, żeby wracać do Polski"

Pytanie, czy w tej sytuacji Adamczyk powróci szybko do Polski? W wywiadzie udzielonym "Gazecie Wyborczej", aktor zdradził, że stracił jeden z powodów, który wiązał go z naszym krajem. "Konsekwencją [wojny w Ukrainie], jaką bezpośrednio odczułem, jest rezygnacja z trzeciego sezonu serialu 'Kowalscy kontra Kowalscy', realizowanego na rosyjskiej licencji. Rozumiem i popieram tę decyzję. Choć teraz mam o jeden powód mniej, żeby wracać do Polski" – powiedział Adamczyk.