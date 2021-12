Piotr Żyła od kuchni, czyli nowy catering dietetyczny Wiewiór Box dla każdego

Na zgrupowaniach i zawodach to wiadomo karmią nas dietetycznie, a my jemy co dają i nie marudzimy. Zjeść tego co się chce to nie można. Goloneczka nie, schaboszczaka nie, inne frykasy też odpadają. Sportowiec musi jeść to co trzeba, a nie to na co mu ochota przyjdzie. Chociaż czasem zgrzeszyć trzeba, żeby nie zwariować A w domu, jak wracam to lodówka pusta, wiatr hula, tylko światło. Teraz nie będzie problemu, po powrocie będę zajadał z pudełek.