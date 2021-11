WP Gwiazdy Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Najnowsze Popularne Przejdź na News Muzyka Czerwony dywan Dzieci gwiazd Love Story WIDEONEWS #GWIAZDY Royals Rankingi Wideo Najnowsze Popularne placebo + 2 koncert w polscemuzyka Informacja prasowa Dzisiaj, 09-11-2021 10:39 Informacja prasowa Placebo zapowiada nowy album "Never Let Me Go" i ogłasza trasę koncertową Placebo ogłaszają dzisiaj długo oczekiwany 8 album studyjny. Dziewięć lat od wydania ich ostatniej płyty Loud Like Love, krążek Never Let Me Go czeka na premierę 25 marca 2022. Dzisiaj światło dziennie ujrzał utwór z nowego albumu zatytułowany "Surrounded By Spies". Share Źródło: Materiały prasowe Zespół wyrusza w trasę koncertową i zagra w Polsce­­­­­­ 17.10.2022 – WARSZAWA – EXPO XXI Bilety w sprzedaży ogólnej od 17 listopada o 10:00 na LiveNation.pl. Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy: poniedziałek 15 listopada od godz. 10:00 Przedsprzedaż Ticketmaster: wtorek, 16 listopada od godz. 10:00 Sprzedaż ogólna: środa 17 listopada od godz. 10:00 "Album Never Let Me Go" dostępny od 25 marca 2022 We wrześniu, zespół Placebo wrócił po długiej nieobecności i wydał swój pierwszy od pięciu lat singiel z nowego albumu - ‘Beautiful James’. Radosny i uroczysty utwór powstał w sprzeciwie dla coraz bardziej znaczących i ignoranckich frakcji, które zaśmiecają współczesny dialog. Tak jak Brian Molko kiedyś skomentował "Jeśli ta piosenka denerwuje ludzi bez dystansu, to bardzo dobrze." Placebo - Beautiful James (Official Visualiser) Placebo jako wielcy mistrzowie obrazowania kondycji, w której znajduje się ludzkość, ukazują w niezwykły sposób zarówno jej wady jak i piękno - obraz ten jest niezwykle aktualny w 2021. Wychodzący z pandemii głos, w świecie nietolerancji, podziałów, nasycenia technologią i nieuchronnej eko-katastrofy, rzadko kiedy był bardziej znaczący i ważny do zaśpiewania, niż teraz. W natężonym emocjonalnie utworze "Surrounded By Spies" nie szczędzone są żadne ciosy przeciwko erozji swobód obywatelskich, gdy zręcznie napisany tekst Briana Molko oddaje przerażające uczucie klaustrofobii, które sprawia jakby ściany zbliżały się do nas ze wszystkich stron. Brian Molko komentuje: "Zacząłem pisać ten tekst, gdy odkryłem, że sąsiedzi szpiegowali mnie w imieniu partii o nikczemnym programie. Zacząłem wtedy rozważać tysiące sposobów na jakie nasza prywatność była niszczona i kradziona. Od pojawienia się kamer CCTV, które teraz wykorzystują rasistowską technologię rozpoznawania twarzy, przez powstanie internetu i telefonów komórkowych, które prawie każdego użytkownika zamieniły częściowo w paparazzo i obserwatora własnego życia, do tego jak większość z nas sprzedała swoje osobiste informacje potężnym, międzynarodowym korporacjom, których jedynym celem jest wykorzystywanie nas. Wykorzystałem technikę ,,cut-up" wymyśloną przez Williama S Burroughsa i spopularyzowaną przez Davida Bowiego. To prawdziwa historia opowiedziana przez pryzmat paranoi, kompletnego obrzydzenia dla wartości współczesnego społeczeństwa i ubóstwiania kapitalizmu nadzoru. Narrator jest u kresu sił, pełny beznadziei i przerażenia w konflikcie z naszym nowo odkrytym postępem i bogiem pieniądza." Placebo: Website | Instagram | Facebook | Twitter Więcej o Placebo Placebo to jeden z najważniejszych alternatywnych zespołów rockowych ostatnich 25 lat, który do tej pory sprzedał 13 milionów albumów na całym świecie. Debiutancki album zespołu pomógł utorować drogę do silnej zmiany w muzyce brytyjskiej, działając jako antyteza do britpopu i inspirując całe pokolenie zespołów do naśladowania ich. Placebo zajął swoje miejsce w historii muzyki brytyjskiej z pięcioma albumami w Top Ten Wielkiej Brytanii, współpracując z legendami muzyki, w tym Davidem Bowie, Robertem Smithem i Michaelem Stipe. Grupa grała wyprzedane trasy koncertowe i headliny festiwali na całym świecie. W 1996 roku, gdy Wielka Brytania była przesiąknięta britpopem, Placebo było psychoseksualnym dziwakiem niejednoznacznej seksualności (i, dla przypadkowego obserwatora, płci). Byli zaledwie dwa lata po swoim debiutanckim koncercie (Rock Garden, styczeń 1995) i 12 miesięcy po wydaniu pierwszego singla (Bruise Pristine), kiedy wydali definiującą ich karierę piosenkę "Nancy Boy" i osiągnęli status platynowej płyty z ich, uznanym przez krytyków, debiutanckim albumem. Dwa lata po ich debiucie, w czasie, gdy rządził stadionowy rock, Placebo było samotną latarnią narkotycznego przepychu – spędzali czas z Bowiem – i robili cameos w reżyserowanym przez Todda Haynesa filmie "Velvet Goldmine". Mrocznie uwodzicielski drugi album Placebo "Without You I’m Nothing" sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Album zawierał singel Top 5 "Pure Morning" i kultowy "Every You Every Me". Kulminacją kampanii albumowej było zagranie przez Placebo "20th Century Boy" na żywo z Davidem Bowie na gali BRIT Awards w 1999 roku. W 2000 roku ukazał się triumfalny, trzeci album nakrapiany stylem Blondie i electro punk popem, "Black Market Music". Pobożnych wiernych Placebo fanów były legiony na wszystkich kontynentach i oni sprawili, że "Taste In Men", "Slave To The Wage" i kontrowersyjny, nawiązujący do narkotyków "Special K", dostały się do pierwszej dwudziestki w Wielkiej Brytanii i na świecie. Czwarty album Placebo, "Sleeping With Ghosts", wydany w 2003 roku, osiągnął status podwójnej platyny we Francji, platyny w Niemczech i złotej w Wielkiej Brytanii. Płyta znalazła się na listach Top 20 w szesnastu krajach, wspierana przez potężny pierwszy singiel z albumu "The Bitter End". Po nim nastąpił kolejny przełomowy moment wraz z wyprzedanym koncertem Bercy w Paryżu, dla 18 000 osób w listopadzie 2003 roku. Koncert nagrany i wydany jako ich pierwsze oficjalne DVD na żywo, "Soulmates Never Die (Live in Paris)", stało się najlepiej sprzedającym się rockowym DVD Virgin Records w 2004 roku. "Meds", piąty album Placebo, ukazał się w 2006 roku i sprzedał się w ponad 1,1 miliona egzemplarzy na całym świecie, osiągając zarówno status platynowy w Niemczech i Francji, jak i złoty w Wielkiej Brytanii. Najważniejszy moment w karierze zespołu nadszedł w tym roku, gdy zagrali w Rock Am Ring w Niemczech i potwierdzili status zespołu jako regularnego headlinera globalnych festiwali. Kolejnym punktem zwrotnym we Francji były dwie wyprzedane noce w paryskim Bercy, grając dla ponad 36 000 osób. Nagrywany przez ponad trzy miesiące, z producentem Davem Bottrillem, szósty studyjny album Placebo "Battle For The Sun" został wydany w czerwcu 2009 roku. Płyta była wstrząsającym, żywym, żywotnym i przekraczającym granice albumem, który wyznaczył zupełnie nową erę dla zespołu. Przez 2 tygodnie trafiali na pierwsze miejsce na liście European Billboard Chart, zajęli pierwsze miejsca na liście w 10 krajach i w pierwszej piątce w kolejnych 20. Na MTV European Music Awards 2009 zdobyli nagrodę Best Alternative, umocnili swoją pozycję jako jeden z najlepszych, grających na żywo, zespołów rockowych na świecie. "Loud Like Love" był siódmym studyjnym albumem zespołu, wyprodukowanym przez Adama Noble w 2013 roku. Zespół nieustannie koncertował po całym świecie, grając dla ponad miliona osób w Australii, Ameryce Łacińskiej, Ameryce Północnej, Europie i Azji, w tym m.in. dziesięciodniowe tournée po Rosji, które zostało udokumentowane i zrodziło dokument "Alt Russia", który zdobył 5 nagród na Festiwalu Filmowym. Placebo świętowało niesamowite 20 lat jako zespół wydając album z retrospektywnymi przebojami "A Place For Us To Dream" 7 października 2016 r. oraz nową muzykę w formie EPki "Life's What You Make It" zawierającej 6 nowych utworów, w tym single "Jesus' Son' i cover Talk Talk 'Life's What You Make It'. Ogromna, światowa trasa koncertowa "20 Years of Placebo" odbyła się wkrótce po jego wydaniu i trwała przez cały 2017 rok. Przeskakując do 2021 roku, zespół zakończył swój ósmy album studyjny i ma właśnie nową muzykę na horyzoncie. Informacja prasowa