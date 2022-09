Pojednanie. Monarchia nigdy nie potrzebowała tego tak, jak dziś

Meghan i Harry mieli wizję swoich charytatywnych przedsięwzięć, swojego biura i zespołu. Potrzebowali niezależności, sprawczości, swobody pracy, a tymczasem obowiązywały ich reguły kompletnie nieprzystające do czasów współczesnych. Do tego doszły bardzo poważne problemy Meghan, którą pokonała nienawistna niemal narracja mediów. To właśnie one wymyśliły termin "Megxitu", by ostatecznie zrzucić winę za rozłam w rodzinie królewskiej na żonę Harry'ego, pomijając go w całym procesie, który trwał już dwa lata.