Polska Ariana Grande?

Ten singiel to zapowiedź zupełnie nowego rozdziału na muzycznej drodze Julii Chmielarskiej, szesnastolatki znanej z drugiej edycji programu The Voice Kids.

YouTube

Polska Ari, polska Billie, polska Riri? Julia woli przybrać autorski pseudonim artystyczny: Juli Chan, uwalniając się tym samym od prostych i niepotrzebnych schematów myślenia. Juli Chan to idea, która twórczo i kreatywnie oddaje to, co na artystycznej drodze kształtuje obecnie potencjał i horyzonty młodej wokalistki. Świadoma swojej siły i delikatności, Juli Chan rozkwita, chcąc podzielić się swoją wrażliwością z odbiorcami jej nowej muzyki.