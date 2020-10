Polskie Radio zapłaci odszkodowanie. Sukces Zimocha.

Tomasz Zimoch, sam rozwiązał umowę z Polskim Radiem. Sprawa trafiła do sądu. Gorzką decyzję Zimocha poprzedziło bezterminowe zawieszenie dziennikarza w obowiązkach służbowych. Stało się to po tym, jak publicznie zabrał głos na temat zmian w Polskim Radiu oraz odniósł się do sprawy Trybunału Konstytucyjnego.

Tomasz Zimoch (ONS)