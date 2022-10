Premiera spektaklu NIC SIĘ NIE STAŁO z plejadą gwiazd w Teatrze Garnizon Sztuki już 11 listopada

Zapraszamy do naszej strefy pozytywnych emocji, na pełen euforii spektakl NIC SIĘ NIE STAŁO. Na scenie zobaczymy: Michała Żurawskiego/Michała Czerneckiego, Piotra Głowackiego, Macieja Zakościelnego, Marcina Korcza, Jakuba Sasaka, Jędrzeja Hycnara i jedyną kobietę w tym męskim składzie Zofię Zborowską – Wronę. Nasza piłkarska opowieść będzie pretekstem do przypomnienia uniwersalnych wartości, tak ważnych dla każdego z nas, jak wspólnota, przyjaźń, honor, fair play, pasja, patriotyzm. NIC SIĘ NIE STAŁO to niezwykle zabawna, ale i głęboko poruszająca podróż, w reżyserii Piotra Ratajczaka. Premiera spektaklu planowana jest na 11 listopada tego roku.