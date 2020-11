Prezent na święta dla nastolatka — 6 pomysłów na coroczny dylemat.

Sklepowe półki uginają się od przedmiotów, które mogłyby być świetnymi prezentami, a w sieci znajdziemy tysiące propozycji, które wystarczy zamówić. To powinno ułatwiać nam zadanie, prawda? A jednak co roku zastanawiamy się, co kupić naszym bliskim i przyjaciołom, by sprawić im radość, trafić w ich gusta, a równocześnie sprawić, by pod choinką znaleźli coś niebanalnego i wybranego wyłącznie z myślą o nich. Sprawa dodatkowo się komplikuje, jeśli chcemy kupić prezenty na Święta dla nastolatka. Co wybrać, by nie uznał niespodzianki za nudną i rzeczywiście się z niej ucieszył?