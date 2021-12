Propozycja sylwestrowej stylizacji na ostatnią chwilę według znanej trendsetterki

Na uwagę z pewnością zasługuje stylizacja zaprezentowana przez Agatę Sieramską. Influencerka wybrała czarną spódniczkę i marynarkę w stylu oversize, które uzupełniła szpilkami i torebką w tym samym kolorze. Dodatki znajdziemy w ofercie rodzimego producenta – marki Kazar. Zjawiskowa torebka do ręki z wysokiej jakości tkaniny olśniewa bogatym zdobieniem, a długie, srebrne łańcuszki z cyrkoniami w połączeniu z czernią materiału tworzą niesamowity efekt wizualny. Ta elegancka propozycja będzie zjawiskową ozdobą skromnych, klasycznych kreacji nie tylko w sylwestrową noc, a jej cena to 499 zł. Równie ciekawie prezentują się wybrane przez Agatę Sieramską czarne sandały damskie na szpilce. Ich cienkie paseczki zmysłowo oplatające stopę zostały ozdobione srebrnymi cyrkoniami, które efektownie połyskują w słońcu. Model z linii Shiny wykonany został z wysokiej jakości skóry licowej i charakteryzuje się wytrzymałością i estetycznym wyglądem. Te szykowne sandały to przepiękny dodatek do wielu wieczorowych kreacji, a ich cena wynosi 449 zł.