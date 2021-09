Przez sport do praworządności. Premiera filmu " Młodość, prawo i odpowiedzialność.pl!"

" Nie poddajemy się i zwyciężamy, ale nie kosztem krzywdy innych" – to myśl według której goście i eksperci zaproszeni przez Stowarzyszenie Akademia Sportu Artura Siódmiaka odwiedzają zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze w ramach projektu. Ludzie, którym w życiu udało się zrealizować swoje plany i marzenia, czasem zrodzone już we wczesnej młodości, przychodzą do młodych wychowanków, których życie znalazło się właśnie na ostrym zakręcie. Czy po wyjściu z tego wirażu podopieczni zakładów poprawczych podążą prostą drogą?