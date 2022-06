QueQuality: 30 000 zł w prezencie od Kabe Najdroższy preorder w historii polskiego hip hopu

Jest to najdroższy prezent dodany do preorderu w historii polskich płyt hip hopowych. W jednym z egzemplarzy PREMIUM box albumu "King Kong" znajdzie się... zegarek Santos – jeden z ikonicznych i ponadczasowych modeli marki Cartier, znanej na rynku biżuterii premium od XIX wieku. Cena wyjściowa zegarka to 30 tysięcy złotych, jednak z roku na rok jego wartość rynkowa będzie rosła.