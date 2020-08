Radiowa Trójka. "Po karnawale Solidarności zrobili nam stan wojenny"

Wzywa się Zozunia do dyrekcji i mówi się, że już dziś pan tej audycji, którą miał pan robić o godz. 16, nie zrobi. Mówi to nowy dyrektor Michał Narkiewicz-Jodko oraz jego zastępcy: panowie Marek Wiernik oraz Piotr Kordaszewski.

Najpierw mnie wezwali i powiedzieli mi, że mnie oddelegowują do IAR – Informacyjnej Agencji Radiowej. Ale dali mi papier, w którym napisali, że mnie ”przenoszą”, a nie ”oddelegowują”. Więc powiedziałem, że jak mi dadzą dobry, prawidłowy papier, to może go przyjmę. No to mi powiedzieli, że w związku z tym nie ma dziś o godz. 16 audycji.