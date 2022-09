RAMMSTEIN - European Stadium Tour powraca po raz trzeci w 2023 roku!

Bilety trafią do sprzedaży w czwartek 8 września o godzinie 10:00. Informacje i linki do biletów znajdują się na rammstein.com/tickets. Członkowie fanklubu Rammstein "LIFAD" będą mieli możliwość zakupu biletów od wtorku 6 września od godz. 10:00 do środy 7 września do godz. 10:00. Każdy klient LIFAD może kupić maksymalnie dwa (2) bilety na koncert w przedsprzedaży. Ponieważ istnieje tylko ograniczona alokacja dla LIFAD w każdym mieście, nie możemy zagwarantować, że każdy członek otrzyma bilety w przedsprzedaży.