RAMMSTEIN European Stadium Tour powraca po raz trzeci w 2023 roku

O tym, co to oznacza, pisano w tym roku w wielu gazetach - konstrukcja sceny, która czasami góruje nad dachem stadionu, wydarzenie rozświetlone przez ogień i płomienie, perfekcyjnie zgrany zespół, poczucie humoru i patos inscenizacji Rammstein – to rzeczywiście bardzo wyjątkowy pokaz pod względem jakości, wielkości i w wielkim stylu. Logiczne jest więc, że Rammstein oferuje wszystkim swoim fanom i tym, którzy dopiero się nimi staną, możliwość doświadczenia ich "gigantycznego show" (Rolling Stone), które sprawia, że europejskie "stadiony drżą" (Nordkurier), z "dużą ilością fajerwerków, ogromem huku i dymu" (Sueddeutsche Zeitung).