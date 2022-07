RE: Rzeszów Festival – 2 dni najlepszej muzyki i interaktywnych atrakcji świetlnych

W wyizolowanych od światła boksach zobaczymy także wirtualne portrety Emilii Ishizaki zatytułowane ‘Noppera-bō’ (imie mitologicznego, japońskiego demona bez twarzy). Widzowie wchodząc w obszar instalacji są obserwowani z ukrytej kamery, a ich wizerunki przetwarzane w maski - niewygodne i odrealnione. Instalacja jest pretekstem do refleksji nad pojęciem tożsamości. Zobaczymy także instalację "BE A MAN!’, autorstwa Bartosza Wyszyńskiego. Za pomocą urządzeń, które znamy z konsoli do gier, "kąpiąc" się w deszczu interaktywnych, obraźliwych epitetów, będziemy mieli okazję zmierzyć się ze stereotypami dotyczącymi tzw. prawdziwej męskości. Będzie można także zajrzeć do instalacji multimedialnej Tomasza Miśkiewicza inspirowanej ’street art’em’. Realny pędzel i wirtualna farba pozwalają doświadczyć technik sztuki ulicznej w zaskakującej 'rzeczywisto-wirtualnej' formie.