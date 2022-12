Recepta na piękną skórę? Hydrafacial! Postaw na intensywne nawilżenie i oczyszczenie skóry

Dla kogo w szczególności polecany jest zabieg HydraFacial?

Ze względu na uniwersalność tej procedury, zabieg HydraFacial to propozycja dla szerokiego grona pacjentów. Możemy zaproponować go pacjentom planującymi odbyć inwazyjne zabiegi np. laserowe, w celu zwiększenia ich skuteczności, nastolatkom po 12. roku życia jako metodę leczenia trądziku, a także pacjentom o cerze wrażliwej i skłonnej do podrażnień. To również doskonały zabieg bankietowy, gdy zależy nam na znacznej poprawie wyglądu skóry, a nie możemy pozwolić sobie na okres rekonwalescencji. Bezpośrednio po wykonaniu HydraFacial pacjent może wrócić do codziennych aktywności, ciesząc się piękną cerą.