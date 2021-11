Reedycja kultowego albumu KISS z niepublikowanymi materiałami

KISS kontynuuje obecnie pożegnalną trasę koncertową. I choć Gene Simmons basista i wokalista zapowiadał, że grupa nie zamierza już nagrywać płyt, to jednak będzie można dopisać do CV kolejny krążek. Wszystko przez to, że 45-lecie obchodzi w tym roku kultowy album "Destroy". Wydany jako czwarty krążek w karierze KISS w 1976 roku, sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy i osiągnął status platyny. W 2003 roku magazyn Rolling Stone umieścił go na liście 500 albumów wszech czasów.