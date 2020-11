Rod Stewart chce zoperować... penisa? Muzyk powiedział o swoich planach

Rod Stewart wystąpił gościnnie w podcaście Chrisa Evansa "How to Wow". Muzyk wyznał, że przeszedł już kilka operacji, ale czeka go jeszcze jedna...

Rod Stewart planuje operację penisa (ONS, Fot: Photoshot)