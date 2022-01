Rosyjscy mistrzowie baletu już niebawem w Twoim mieście

Popularność, jaką cieszą się spektakle baletowe na całym świecie to niepodważalny dowód na to, że klasyka jest zawsze w modzie. Absolutna perfekcja warsztatu tancerzy, bogactwo scenografii i kostiumów, ponadczasowe, poruszające przedstawienia i najpiękniejsza muzyka - to po prostu nie może się znudzić! Takie widowisko będziemy mogli podziwiać na spektaklach "Jezioro łabędzie" w wykonaniu The Royal Moscow Ballet już w lutym w: Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i Lublinie.