"Runostany" Sarsy już dostępne!

Po dwuletniej przerwie Sarsa wraca z zaskakującym albumem "Runostany". Ten album stanie się niespodzianką i zaskoczeniem dla fanów i krytyków "dotychczasowej" Sarsy. Muzycznie krążek jest nie tylko listem miłosnym do dam polskiego rocka, Kory czy Renaty Przemyk, ale przede wszystkim staje się ważnym głosem Sarsy. Jest to płyta inna niż wszystko, co dotąd zrobiła. To jej czas. Jej miejsce. Jej historia. I jej przekonanie, że warto iść pod prąd. Sarsa idzie ze sztandarem, na którym powiewa symbol szyszki z okiem. W jednym z singli, "La la Las" wykrzykuje: "Wycinają mi spod chaty las". Szyszka od wieków reprezentuje w kulturze życie, nieśmiertelność, płodność–symbolizuje też szyszynkę nazywaną "naczyniem duszy". Nic dziwnego, że stała się motywem przewodnim czwartego, najbardziej osobistego w karierze, longplay’a Sarsy.