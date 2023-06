Historia Budki Suflera w cieniu tragedii. O czym opowiada "Cień wielkiej góry"?

W maju 1975 r. Budka Suflera weszła do studia, by zarejestrować debiutancki album. Tytułowy utwór "Cień wielkiej góry" skomponował Romuald Lipko do słów Adama Sikorskiego. "Ona przychodzi chytrze, bez ostrzeżeń i gróźb/krzyczy pękniętą liną/kamieniem zerwanym spod stóp" – śpiewał Krzysztof Cugowski. Nikt nie miał wątpliwości, komu zespół poświęcił tę pieśń – jeden z najważniejszych utworów w 40-letniej karierze.