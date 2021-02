SAME PLUSY #OnLife, GARNIZON SZTUKI – teatr pozytywnych emocji zaprasza!

W spektaklu występują znakomici aktorzy: Gabriela MUSKAŁA, Grażyna WOLSZCZAK, Marieta ŻUKOWSKA i Michał CZERNECKI/Łukasz SIMLAT. Autorem scenariusza jest Cezary Harasimowicz a reżyserem wybitny, wyróżniony wieloma nagrodami reżyser teatralny i telewizyjny Wawrzyniec Kostrzewski. Same plusy to świetnie przyjęty przez widzów spektakl w gwiazdorskiej obsadzie, który już od września, widzowie będą mieli okazję ponownie zobaczyć na deskach naszego teatru GARNIZON SZTUKI. Producentem spektaklu jest Fundacja Garnizon Sztuki.

Zuza to współczesna polska Bridget Jones. Jest dziewczyną, której kompletnie nic w życiu nie wychodzi. Ma 40 lat, pracuje w korporacji, zaś jej życie osobiste leży w gruzach. Żyje na wiecznym minusie, jest samotna, zakompleksiona i nie wierzy, że cokolwiek może jej wyjść na plus. Jedynym bliskim Zuzy jest anonimowy „znajomy” z Facebooka. Na domiar złego dziewczyna zachodzi w ciążę z przypadkowym mężczyzną, który ulatnia się jak kamfora. Wydaje się, że Zuza już się nie pozbiera. Tymczasem drażniące koleżanki z pracy: niezbyt pojętna blondynka i zawzięta feministka okazują się prawdziwymi przyjaciółkami. Nawet machismo-boss wysupłuje z siebie drobiny empatii i wrażliwości. Rozpoczyna się zbiorowe poszukiwanie nieznanego ojca. Jednak szalona misja zawodzi. Czy jest dno, w które można zapukać od spodu? Jest. A czy jest szansa na szczęśliwe zakończenie? Oto jest pytanie....

W spektaklu „Same Plusy” i kampanii społecznej #OnLIFE, opowiadamy o pladze naszych czasów – o samotności. Wszyscy bohaterowie naszej opowieści cierpią na tę przypadłość. Coraz częściej widzimy ludzi, którzy nawet jeśli się spotykają, to spędzają ten czas nie razem, ale obok siebie. A przecież wspólny czas to najcenniejsze dobro, którym możemy podzielić się z drugą osobą. Oderwijmy się od telefonu, rozejrzyjmy się wokół siebie, rozmawiajmy ze sobą, patrzmy sobie w oczy, przyjaźnijmy się. Internet jest wspaniałym narzędziem, korzystajmy z niego, ale nie zapominajmy o prawdziwym życiu.

GARNIZON SZTUKI – teatr pozytywnych emocji.

Wszystkie projekty Fundacji Garnizon Sztuki - spektakle i towarzyszące im kampanie społeczne - poruszają uniwersalne wartości, podejmując ważne i trudne, czasem kontrowersyjne tematy, które zawsze i niezmiennie poruszają ludzi. Mówimy o nich jednak z przymróżeniem oka, dystansem i humorem, co pozwala obśmiać i w ten sposób oswoić traumy i lęki, które siedzą głęboko w każdym z nas. Pomimo poruszanych niełatwych tematów, chcemy mądrze bawić, pokrzepjająco wzruszać, i skłaniać do refleksji, chcemy nieść pozytywny przekaz, dawać nadzieję. Naszą ideą jest łączenie społecznej misji ze szlachetną rozrywką. Ta idea kontynuowana będzie na scenie teatru GARNIZON SZTUKI. Widza postawimy w centrum, to widz będzie współtworzył razem z naszymi znakomitymi aktorami i twórcami to miejsce. Wciągniemy go w tajemnicze zakamarki świata teatru. Chcemy aby nasz teatr umożliwiał swobodny dialog z publicznością, był otawrtym polem twórczym dla wszystkich tych, którzy chcą realizować dobre i ciekawe projekty. Żaden przekaz online nie odda prawdziwej emocji, która płynie ze sceny w stronę żywej widowni, zapada w umysł i serce, powraca energią na sceniczne deski. Teatr to spotkanie żywych ludzi, których łączy autentyczne współodczuwanie.