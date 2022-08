Seks? Tylko z głową!

- Temat seksu jest dziś często poruszany w kulturze w sposób szkodliwy, powielający stereotypy. W filmach, serialach czy tekstach piosenek, seks z prezerwatywą jest pokazywany jako ten niemodny i niefajny. To modeluje niebezpieczne schematy postępowania, szczególnie wśród młodych ludzi oraz rysuje przekłamany obraz przyjemnego seksu. Bo seks udany to seks bezpieczny, taki w którym każdy odnajduje siebie, w którym nie ma ryzyka i strachu. To seks, który nie zagraża zdrowiu. A to prezerwatywa jest jedyną skuteczną metodą zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową. Najnowsza kampania Durex "Bez wymówek" rozpoczyna długofalowe działania, których celem jest to, by stały się one częścią popkultury. By młodzi ludzie, używając prezerwatyw, czuli się dumni, że dbają o swojego partnera i siebie, nie czuli zakłopotania, z jakim mierzą się dziś. To ruch, do którego zapraszamy artystów, influencerów oraz cały świat kultury i rozrywki. Tych, którzy chcą działać na rzecz udanego i bezpiecznego seksu. Mamy nadzieję, że ta kampania oraz współpraca ze wspaniałymi artystami, jakimi są Mery Spolsky i Kuba Karaś, staną się tu przełomem – dodaje Inga Songin, regionalna dyrektor marketingu w Reckitt Benckiser.