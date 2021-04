WP Gwiazdy Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

News Muzyka

Muzyka Czerwony Dywan

Czerwony Dywan Dzieci gwiazd

Dzieci gwiazd Love Story

Love Story Sexy

Sexy Wideonews #gwiazdy

Wideonews #gwiazdy Royals

Royals Rankingi

Rankingi Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na News Muzyka Czerwony Dywan Dzieci gwiazd Love Story Sexy Wideonews #gwiazdy Royals Rankingi Wideo Najnowsze Popularne wp gwiazdy + 6 britney spearsframing britney spearsfreebritneycanal+recenzjadokument Agnieszka Małgorzata Adamska Dzisiaj, 14-04-2021 15:23 Materiał powstał przy współpracy z Canal + Sen o wolności. Recenzja dokumentu "Framing Britney Spears" Dla fanów zawsze była niekwestionowaną ikoną i wzorem do naśladowania. Dla mediów – wyuzdaną gwiazdką, epatującą swoją seksualnością. Faktem jest, że muzyka Britney Spears przez wiele lat niosła ludziom radość. Teraz to ona potrzebuje ich pomocy. Film dziennikarzy "The New York Times" w przejmujący sposób pokazuje upadek księżniczki pop oraz sprawców jej dramatu, który toczy się już od 13 lat. Share Źródło: Canal + Komuś, kto jej nie znał, mogło się wydawać, że Britney Spears miała wszystko: talent, urodę, sławę, pieniądze. Po obejrzeniu poruszającego dokumentu "Framing Britney Spears", który od kilku dni można obejrzeć na platformie CANAL+, oczom widzów ukazuje się zupełnie inny obraz słynnej artystki. Właściwie na żadnym z etapów swojej muzycznej drogi nie była do końca szczęśliwa. Jej przyjaciółka i wieloletnia asystentka Felicia Culotta wspominiała przed kamerą, że Britney zawsze chciała zadowolić cały świat. Była perfekcjonistką i samodzielnie budowała swój medialny wizerunek, jednak tabloidy widziały to inaczej. Dla brukowców Britney była produktem – sztucznie wykreowaną lalką, która miała generować ogromne zyski. Spears długo starała się żeby świat zobaczył ją taką, jaka jest naprawdę. W wyniku wielu problemów osobistych wreszcie zaniechała tej walki. Zdjęcia Britney, która za dnia nie radzi sobie z obowiązkami matki, a w nocy imprezuje do upadłego w nowojorskich klubach, wstrząsnął opinią publiczną. Gwoździem do trumny był jednak ojciec piosenkarki, który w 2008 r. przejął prawną kontrolę nad życiem i majątkiem swojej córki, odbierając jej wolność i zamykając w złotej klatce. Na szczęście fani nie zapomnieli o swojej idolce. Ruch #FreeBritney ze spontanicznej inicjatywy przerodził się w ogromną organizację, która od jakiegoś czasu walczy o przywrócenie artystce pełnej swobody. I choć w sprawie Britney Spears amerykański wymiar sprawiedliwości pozostaje nieugięty, to widok tłumu aktywistów manifestujących na ulicach i pod budynkiem sądu budzi nadzieję, że gwiazda nie jest sama i że los jeszcze się do niej uśmiechnie. Cudowne dziecko Kiedy na początku lat 90. kilkuletnia Britney odważnie wkraczała na scenę telewizyjnego talent show, żeby zaprezentować widzom swój piękny, nieprawdopodobnie mocny głos, eksperci z branży wiedzieli już, że w tym dziecku tkwi ogromny muzyczny potencjał. Dziewczynka od zawsze lubiła śpiewać i tańczyć, a występy przed publicznością były jej żywiołem. W realizacji marzeń najbardziej wspierała ją matka, Lynne. Dla ojca, zamiłowania córki były głównie źródłem niepotrzebnych wydatków. W filmie dokumentalnym dziennikarzy "New York Times" James Spears przedstawiony jest jako życiowy nieudacznik i alkoholik. Britney nie miała z nim dobrego kontaktu, dlatego fakt, że z czasem stał się jedyną osobą decyzyjną w jej dorosłym życiu, jest tak bardzo szokujący. Pierwsze sukcesy Britney zdecydowanie zmieniły nastawienie Jamesa do jej kariery medialnej. Po udziale w programie "Klub Przyjaciół Myszki Mickey" i pierwszym kontrakcie płytowym ojciec zrozumiał, że talent córki to prawdziwa żyła złota. "Kiedyś kupi mi jacht" – stwierdził nawet w jednym z wywiadów. Cudowne dziecko państwa Spears na oczach milionów widzów zmieniło się w piękną dziewczynę, którą pokochał cały świat. Młodziutka Britney tańcząca na szkolnym korytarzu w teledysku do debiutanckiego singla "Baby one more time" stała się wzorem dla milionów nastolatków. I choć w jej piosenkach był widoczny podtekst seksualny, dla fanów liczyła się przede wszystkim jej przebojowość. Wiele osób po latach przyznało, że Britney Spears dodawała im sił i odwagi do bycia sobą. Materiały prasowe #description=# Źródło: Materiały prasowe "Chłopcy są okropni" Nie da się zaprzeczyć, że mężczyźni mieli ogromny wpływ na życie i karierę Britney. Niestety, odnosząca sukcesy artystka nie miała szczęścia w miłości. Jej relacja z Justinem Timberlakiem rozpalała media do czerwoności, ale prasa ponownie traktowała dziewczynę jak obiekt seksualny, wypytując ją w wywiadach o to, czy jest jeszcze dziewicą i czy powiększyła piersi. Mała Britney zapytana przez prezentera telewizyjnego, czy ma chłopaka, odpowiedziała zadziornie: "Nie, chłopcy są okropni!" – to niewinne stwierdzenie w ustach jedenastolatki okazało się w przyszłości ponurą wróżbą. Rozpad związku z Timberlakiem był dla Britney ogromnym przeżyciem, który bez wątpienia zaważył na jej dalszych losach. Załamana artystka rzuciła się w wir niefortunnych romansów, a każdy z nich okazywał się prawdziwą katastrofą. Niedługo po rozstaniu z Justinem artystka wzięła ślub z aktorem Jasonem Alexandrem. Co ciekawe, para rozwiodła się po… 55 godzinach. Małżeństwo z Kevinem Federlinem także nie należało do udanych. Para doczekała się dwójki dzieci, jednak Britney zamiast rozkwitać w roli szczęśliwej mamy, gasła. Jej zachowanie mogło być wynikiem depresji poporodowej, jednak nie da się zaprzeczyć, że i w tym przypadku istotną rolę odegrały media. Od momentu pojawienia się dzieci Spears była pod ciągłym obstrzałem paparazzich. Dziennikarze i fotoreporterzy pilnie śledzili każdy jej krok, wytykając błędy macierzyńskie oraz imprezowy tryb życia. Kiedy po trzech latach para się rozwiodła, Britney w niczym nie przypominała już tryskającej energią, żywiołowej gwiazdy. Utrata praw do wychowywania dzieci zgolenie włosów, atak na samochód fotografa i pobyt w szpitalu psychiatrycznym – każde z tych wydarzeń przypieczętowało jej wielki upadek. Złota klatka James Spears zdawał się tylko na to czekać. Ojciec gwiazdy momentalnie wkroczył do akcji, ubezwłasnowolniając córkę i przejmując pełną kontrolę nad jej majątkiem. Wkrótce potem Britney wróciła do nagrywania i koncertów, ale jej bliscy przyznają, że wszelkie decyzje biznesowe podejmował James. W materiale zrealizowanym przez telewizję MTV, która przez 60 dni była obecna w domu piosenkarki, można usłyszeć wiele szczerych słów Britney na temat trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła. Twórcy dokumentu "Framing Britney Spears" pokazali fragment, w którym artystka płacze z bezsilności, mówiąc, że straciła nie tylko kontrolę nad swoim życiem, ale także pasję i radość. O tym jak bardzo ojciec ogranicza swobodę Britney, świadczy fakt, że na temat ubezwłasnowolnienia nie wypowiedziała się publicznie nigdy więcej. W mediach społecznościowych gwiazda publikuje bardzo enigmatyczne zdjęcia i filmiki, okraszając je refleksyjnymi myślami. Britney nie porusza na co dzień tematu ojca i ubezwłasnowolnienia, ale fani widzą w tych postach błaganie o pomoc. Dziennikarze z "New York Times" wysłali do artystki wiadomość z propozycją udziału w filmie, ale nie otrzymali od niej odpowiedzi. Niewykluczone, że James kontroluje nie tylko finanse i wypowiedzi córki w mediach, ale także jej pocztę. Materiały prasowe #description=# Źródło: Materiały prasowe Kto wrobił Britney Spears? Dramatyczna sytuacja Britney trwa już ponad 13 lat. Choć Jej bliscy przyznają, że kobieta jest w pełni zdrowa i samodzielna, sąd nie przychylił się do wniosku o uchylenie ubezwłasnowolnienia. "Trudno uwierzyć, że coś takiego dzieje się w Stanach Zjednoczonych" – przyznała jedna z fanek zaangażowanych w akcję #FreeBritney. Faktycznie, trudno znaleźć podobny przypadek, który miałby miejsce w kraju szczycącym się pełnią swobód demokratycznych. Choć sprawcą obecnych problemów kobiety jest jej ojciec, twórcy dokumentu wskazują jeszcze jednego winnego – to bez wątpienia media, które doprowadziły Britney do stanu głębokiego załamania nerwowego. Nieustanna obecność fotoreporterów wszędzie tam, gdzie się w danym momencie znalazła i czyhanie na każdy jej błąd generowało stres i napięcie, z którym nie poradziłaby sobie nawet silna i zdrowa osoba. Britney nie miała już siły na kolejne ciosy tabloidów. Jednak nie ma wątpliwości, że w tym trudnym czasie zabrakło wsparcia najbliższych. Dokument "Framing Britney Spears" nie oskarża żadnej ze stron, ale na podstawie wielu bliskich osób z otoczenia piosenkarki pokazuje fakty, które razem tworzą przejmujący obraz nieszczęśliwego życia wielkiej gwiazdy. Zderzenie ze sobą tak wielu wspomnień, opinii i spostrzeżeń świadków tylko potęguje bolesny wydźwięk filmu. Jego autorzy pozostawiają finalną ocenę sytuacji każdemu z nas, a ta jest łatwa do stwierdzenia. Britney Spears stała się ofiarą swojego sukcesu i kolejną gwiazdą, którą zniszczyły media. Niewola bezzasadnie narzucona przez sąd na wniosek ojca to jednak coś, czego poprzednicy artystki nie musieli doświadczać na własnej skórze. Heroiczna walka Britney o samodzielne życie wciąż trwa, a fani na całym świecie wierzą, że kobieta w końcu wygra tę batalię. Doskonale zrealizowany film dziennikarzy "The New York Times" nie tylko pokazuje prawdziwe, nieznane dotąd oblicze słynnej piosenkarki, ale także obnaża absurdy i słabości amerykańskiego sądownictwa. Pozycja obowiązkowa, nie tylko dla fanów księżniczki pop. Podziel się opinią Share WP gwiazdy gwiazdy Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku