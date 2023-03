Skupiła na sobie całą uwagę. Namiętny pocałunek widzieli wszyscy

Na początku 2020 roku magazyn Billboard ogłosił, że Cher stała się pierwszą kobietą w historii, która po ukończeniu 70 lat, w ciągu jednego roku, na trasie koncertowej zarobiła ponad 100 mln dolarów. Podczas światowego tournee "Here We Go Again" piosenkarka pożegnała się z publicznością, ale zapowiedziała inne projekty, którymi chce się zajmować w najbliższych latach. Cher pracuje obecnie nad drugim albumem z utworami ABBA oraz autobiograficznym filmem.