Sławomir Świerzyński znowu trafi do sądu. Nie czuje się winny

Mariusz Gabrych ma świadków na to, że jako 17-latek pisał tekst "Harcerskiej rodziny" w czasie nocnej warty na obozie. I domaga się zadośćuczynienia w wysokości ok. 300 tys. zł. "Fakt" pytając Świerzyńskiego, co myśli o zarzucie plagiatu, odpowiedział krótko: "O czym? Na głupoty nie odpowiadam" – po czym się rozłączył.