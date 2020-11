Socha przeszła Covid. Teraz namawia do oddania osocza

Rok 2020 jest niezwykle trudny dla wszystkich. Pandemia koronawirusa wymusiła ogromne zmiany. Ludzie chorują, biznesy upadają, a obok tego wszystkiego, by nie zwariować, trzeba znaleźć coś, co pozwoli na odrobinę uśmiechu. Gwiazdy starają się dostarczać swoim fanom nieco rozrywki, ale i one przechodzą przez trudne chwile.

Okazuje się jednak, że gwiazda nie pokazywała fanom wszystkiego. Małgorzata Socha, co właśnie wyszło na jaw, również zmagała się z koronawirusem. Pierwszy raz przyznała się do tego publicznie.

Aktorka wrzuciła na swoje instagramowe konto prostą grafikę, która sugeruje, że już przebyła chorobę: "My już pokonaliśmy Covid-19. Teraz podarujmy zdrowie naszym bliskim" - czytamy. Małgorzata Socha jednocześnie zaapelowała do swoich fanów, by ci, którzy również zmierzyli się już z wirusem oddali osocze. "To w pełni bezpieczne! A dzięki Twojej wizycie będzie możliwe wyprodukowanie aż 3 dawek leku ratującego życie" - napisała gwiazda.