Steel Panther na dwóch koncertach w Polsce

Steel Panther, debiutujący w 2009 roku albumem "Feel The Steel", to zespół bezkompromisowy w swoich poczynaniach. Kolejne płyty szybko zyskały uznanie wśród dziennikarzy muzycznych, a także samych muzyków. Corey Taylor (Slipknot, Stone Sour) określił pierwszą płytę Steel Panther jako "wspaniałą od początku do końca". Podczas swojej kariery zespół grywał na najważniejszych festiwalach na świecie (m.in. Download Festival) i wspierał trasy koncertowe Aerosmith, Alter Bridge czy Stone Sour. Michael Starr, wokalista kapeli, twierdzi: "My naprawdę kochamy heavy metal i grać koncerty. Steel Panther podbije świat!" Satchel: "Pamiętajcie! "Heavy Metal Rules!" Ich najnowszy, piąty album "Heavy Metal Rules" jest jeszcze głośniejszy, szybszy i bardziej niegrzeczny!